Il social network Facebook negli ultimi due giorni ha avuto parecchi problemi al servizio “notifiche”. Stando alle segnalazioni degli utenti, il servizio ha smesso di funzionare alle 18 dello scorso sabato 25 gennaio 2020.

Più precisamente gli utenti raccontano che da quel momento le notifiche sono sparite. Mancava un piccolo problema tecnico alla piattaforma, non le bastava la nuova indagine avviata da AGCM. Scopriamo insieme cosa è successo.

Facebook: sono sparite le notifiche, ecco il motivo

Lo scorso sabato 25 gennaio 2020 alle 18 si sono interrotte le notifiche di Facebook, quelle che ci avvisano se qualche nostro amico mette un like ad una nostra foto o dove appaiono le notifiche di nuovi post inseriti all’interno di un gruppo. Al momento le cause di questo disservizio sono ancora sconosciute.

Il colosso di Menlo Park non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito, tanto meno come evitare questo problema, sempre che si possa evitare. Tutti gli utenti della piattaforma sono al momento disabilitati dal “vedere chi ha fatto cosa”. Sicuramente si tratta di un momentaneo disservizio che speriamo la piattaforma possa risolvere in fretta, dato che un team apposito sta già cercando di rispondere tempestivamente al problema.

Non ci voleva proprio per Facebook, che nell’ultimo periodo non se la sta cavando benissimo, nonostante è tutt’ora primo nella classifica delle applicazioni più scaricate. Ovviamente la concorrenza si fa sempre più agguerrita, vedi TikTok, quindi il colosso guidato da Mark Zuckerberg dovrà darsi sempre più da fare per rimanere il social preferito dagli utenti e sicuramente la nuova inchiesta di AGCM non lo aiuterà in questo.