Secondo le ultime indiscrezioni il colosso Apple avrebbe recentemente brevettato un nuovo modello di iMac completamente in vetro. Non è una novità che il colosso di Cupertino tiene molto all’aspetto estetico dei propri prodotti.

Uno dei prodotti più iconici della Mela morsicata potrebbe quindi cambiare il materiale da cui è costituito. Ovviamente come sempre, vi consigliamo di prendere queste indiscrezioni con le pinze, dato che non sempre i brevetti depositati vengono successivamente realizzati.

Apple brevetta un nuovo iMac completamente in vetro

iMac è sicuramente uno dei prodotti più iconici dell’azienda, è infatti presente all’interno del catalogo da ormai moltissimi anni, fin dagli inizi. Attualmente però sembrerebbe essere in fase di stallo da qualche anno. Forse è questo il motivo che ha spinto il colosso a rinnovare il design del prodotto, che risulta non essere al passo con i tempi.

Detto questo spunta fuori un brevetto registrato nelle scorse ore che sembrerebbe puntare verso la giusta direzione. Il nuovo brevetto, come anticipato precedentemente, mostra un prodotto totalmente differente per quanto riguarda il design, da quello a cui siamo abituati. Nel documento si può infatti osservare come iMac sia composto da un’unica lastra di vetro.

Questa lastra si dividerebbe in due parti, una che contiene il display e una curva, che contiene le componenti hardware. Sicuramente si tratta di un progetto molto ambizioso che se portato a termine potrebbe rivoluzionare la storia del computer. Per il momento sono le uniche indiscrezioni che abbiamo, non ci resta che sperare che Apple decida di dare una “rinfrescata” al proprio prodotto iconico.