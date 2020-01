Il brand Wind ha recentemente deciso di prorogare alcune offerte ed opzioni dedicate a tutti i propri clienti già ricaricabili. Alcune delle offerte prorogate sono All Inclusive, Smart e Call Your Country Per Te.

Dopo aver introdotto negli scorsi giorni alcune novità, ha deciso che le offerte e le opzioni che avevano come scadenza la data di ieri, 27 gennaio 2020, saranno prorogate fino al prossimo 3 febbraio 2020, salvo eventuali cambiamenti.

Wind proroga alcune offerte ed opzioni per i già clienti

Per il momento rimane invariata la scadenza prevista il 31 gennaio 2020 della promozioni per i già clienti chiamata 100 Giga Limited Edition, che prevede 100 GB di traffico internet validi per 90 giorni dal momento dell’attivazione al costo di 10.99 euro una tantum. Riguardo alle offerte ed opzioni appena prorogate, i clienti dell’operatore arancione riceveranno un SMS informativo a riguardo.

La Smart Per Te è caratterizzata da offerte con un bundle di minuti che varia da 500 ad illimitati e traffico dati da 10 o 20 GB. Il contributo di attivazione per questa offerte è pari a 14.99 euro indipendentemente dall’offerta scelta e prevede il rinnovo automatico a pagamento ogni mese con addebito su credito residuo. Continua anche la All Inclusive Per Te, caratterizzata anch’essa da offerte tutto incluso con un bundle di 500 SMS, minuti che vanno da 500 a illimitati e traffico dati da 10 a 100 GB.

La Call Your County Special è rivolta a tutti i già clienti Wind che non sono nati in Italia ed è caratterizzata da offerte con minuti nazionali e verso il paese di origine dell’utente con traffico dati da 50 a 100 GB in base alla variante scelta. Per scoprire nel dettaglio tutte le offerte, visitate il sito ufficiale dell’operatore.