Il mercato della telefonia mobile continua ad essere sommerso da offerte telefoniche super low cost ed estremamente vantaggiose, ma ha suscitare la curiosità di gran parte di consumatori è l’operatore virtuale Poste Mobile. I consumatori interessati al suo servizio, difatti, hanno un’ampia scelta di tariffe per attivare quella che più soddisfi le proprie esigenze.

Poste Mobile e le sue tariffe telefoniche low cost: ecco quali sono

L’operatore telefonico virtuale propone una prima offerta telefonica Creami We Back per tutti i consumatori interessati ad usufruire di: credit illimitati da utilizzare per messaggi e per chiamate, e 50GB di Internet per navigare in rete con la massima velocità della connessione 3G. Poste Mobile per questa tariffa prevede un canone mensile di 9,99 Euro.

Un aspetto positivo di questa tariffa riguarda i GB di Internet poiché per ogni 10GB non utilizzati ricarica i suoi clienti di 1,00 Euro.

La seconda tariffa telefonica è Creami Relax 100 è un’altra tariffa telefonica molto conveniente e allettante. I consumatori interessati potrebbero avere a disposizione sempre i credit illimitati da utilizzare sia per chiamate e messaggi, ma i GB in questo caso aumentano a 100. Il prezzo mensile di questa tariffa è di 10,00 Euro, ma in base alla fedeltà del cliente diminuisce: dal quarto mese scende a 9,00 Euro e dal settimo ad 8,00 Euro.

Infine, è possibile attivare l’offerta Creamy Style perfetta per chi non ha bisogno di contenuti troppo prosperosi e non vuole spendere troppo mensilmente. In questo caso, infatti, l’operatore propone 500 credit da utilizzare per messaggi e chiamate, e 5GB per la navigazione in Internet. In questo caso l’offerta prevede un canone mensile di 5,00 Euro.