Oltre allo smartphone pieghevole Motorola RAZR 2019, al momento sono disponibili sul mercato i due smartphone della serie Moto G dell’azienda, cioè i Motorola Moto G8 Plus e Motorola Moto G8 Play. Tuttavia, sappiamo da tempo che a questa famiglia di device si aggiungeranno molto presto altri due dispositivi. Di uno di questi, in particolare, sono spuntati online dei nuovi renders che ci confermano il design, ovvero del Motorola Moto G8.

Motorola Moto G8: display forato e quad camera posteriore

Grazie a queste nuove immagini renders pubblicate online dal noto portale 91mobiles, possiamo osservare in anteprima quello che sarà il design del device di casa Motorola. Sul fronte possiamo notare come troveremo un display dotato di un piccolo foro posto sul lato sinistro del pannello. L’azienda ha quindi deciso di adottare più o meno lo stesso design dei fratelli maggiori Motorola One Vision e Motorola One Action, anche se su questo nuovo modello il foro sembra essere di dimensioni più ridotte.

Passando sul retro, viene confermato anche in questo caso il design trapelato qualche settimana fa. Moto G8, infatti, potrà contare su una quad camera posteriore posta a semaforo sulla backcover. Al centro, poi, ci sarà il logo dell’azienda che integrerà un sensore biometrico per lo sblocco tramite riconoscimento delle impronte digitali. Non sembra mancare nemmeno il jack audio per le cuffie. I renders, infine, ci rivelano due probabili colorazioni del dispositivo, ovvero la colorazione White e la colorazione Blue.

Secondo alcune indiscrezioni, questo dispositivo apparterrà alla fascia medio-bassa del mercato. Sotto il cofano dovrebbe infatti esserci il processore Snapdragon 665 di Qualcomm.