MediaWorld fa felici gli utenti, in questi ultimi giorni del mese di gennaio è stata lanciata un’ottima campagna promozionale tramite la quale è possibile spendere poco, per godere comunque di tantissimi prezzi bassi, partendo dal classico Tasso Zero.

Tratto distintivo di ogni volantino MediaWorld è proprio questo, la possibilità di mettere le mani su un finanziamento senza interessi, tramite il quale il consumatore potrà accedere ad un prodotto molto costoso, senza dover versare tutto subito. Il prestito andrà difatti restituito di mese in mese con addebiti fissi direttamente sul conto corrente, ma con TAN e TAEG allo 0%.

MediaWorld: il volantino impressiona gli utenti

I prodotti in promozione sono davvero tantissimi, anche se comunque non vanno a toccare i top di gamma attualmente presenti sul mercato nazionale, se non l’iPhone 11 in vendita a 1399 euro. Per il resto scopriamo svariati modelli dal buonissimo rapporto qualità/prezzo, ma che non graffiano per le caratteristiche tecniche nascoste al loro interno; ecco quindi che si potranno acquistare i vari Huawei P30 Lite New Edition, Galaxy A30s, Galaxy A20e, Huawei P Smart+ 2019, Galaxy A40, Xiaomi Redmi Note 8 Pro o similari.

Tutti i prodotti sono commercializzati in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, se interessati ad uno smartwatch, sottolineiamo la presenza dello Huawei Watch GT 2 in offerta a 199 euro, davvero un best buy da non lasciarsi assolutamente sfuggire. Per maggiori informazioni e per i singoli prezzi della campagna corrente, ecco qui il volantino MediaWorld nel dettaglio.