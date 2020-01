Su cosa si baserà la nuova stagione de La Casa di Carta – Parte IV?

Dai rumors sappiamo che la storyline sarà decisamente meno ritmata, con un tono più lento rispetto alle precedenti, ma i colpi di scena non mancheranno affatto. Uno fra tutti riguarda il personaggio di Nairobi. La protagonista infatti è stata vista morire sul finale della terza. L’attrice che interpreta il ruolo ha dichiarato in un’intervista che non bisogna dar nulla per scontato.

Nairobi potrebbe sì tornare ma, potrebbe anche essere una mossa di marketing. Gli showrunners potenzialmente sfrutterebbero i ricordi degli altri protagonisti per riutilizzare il personaggio chiave nei flashback necessari ai fini narrativi della storia. Un’altra grande news riguarda la quinta stagione che è stata annunciata dall’ideatore Alex Pina durante il Festival Internazionale del Cinema in Almeria.

In attesa di conoscere i nuovi sviluppi fra poco più di due mesi, vi invitiamo a ingannare l’attesa guardando su Netflix una delle tante serie cult del momento come “Le terrificanti avventure di Sabrina” o “Lucifer“, oppure ancora “The Witcher”, o “Sex Education”.

Restate connessi con noi per scoprire le ultime novità ed essere sempre aggiornati.