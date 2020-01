Instagram rimuove una delle sue funzionalità poiché, a quanto pare, non molte persone la utilizzano. La piattaforma di social media del momento è in continua evoluzione per rimanere tra le preferenze degli utenti. Alcune app come Facebook, WhatsApp e Snapchat continuano a rimanere popolari, ma alcune new-entry come Vine, Yahoo Messenger e TikTok stanno rapidamente ‘conquistando il mondo’.

TikTok è una delle app più utilizzate nell’ultimo periodo e ciò spinge alcuni sviluppatori ad introdurre nuove funzionalità nelle loro app per rimanere aggiornati. Instagram sta apportando continuamente modifiche alla sua app. Il più delle volte aggiunge nuove funzionalità e miglioramenti, ma ci sono momenti in cui la società decide che la rimozione di una funzionalità è più vantaggioso per gli utenti.

Questo è uno di quei rari casi in cui Instagram sta rimuovendo una delle funzionalità piuttosto nuove: il pulsante IGTV. Instagram ha dichiarato a TechCrunch che poche persone utilizzano la funzione e che ha quindi deciso di rimuoverla. La funzionalità è stata introdotta a giugno 2018 per iOS e Android.

La società ha scritto un post per motivare la sua scelta : “Poiché abbiamo continuato a lavorare per rendere più facile per le persone creare e scoprire contenuti IGTV, abbiamo appreso che la maggior parte delle persone trova contenuti IGTV attraverso il Feed. Pochissimi utilizzano l’icona IGTV nell’angolo in alto a destra della schermata principale nell’app di Instagram. Miriamo sempre a rendere Instagram il più semplice possibile, quindi stiamo rimuovendo questa icona in base a feedback dalla nostra community.”

Per gli utenti di Instagram, ciò significa che non dovranno più utilizzare l’app IGTV per guardare video più lunghi poiché potrà essere fatto direttamente nell’app principale di Instagram.