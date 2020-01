L’evento annuale “Free Your Mind” offre agli sviluppatori Blizzard la libertà di elaborare le proprie modifiche e miglioramenti per i giochi popolari. Un ottimo risultato raggiunto quest’anno mette in mostra un’esperienza Hearthstone in realtà virtuale che mette i giocatori l’uno contro l’altro in una taverna.

Anche se questo è solo un esperimento e non ha una data di rilascio, altri esperimenti di questo evento annuale sono stati portati alla versione consumer del gioco tramite aggiornamenti. Quando Blizzard ha ‘trasformato’ il suo gioco di carte collezionabili World of Warcraft da un supporto fisico a uno digitale nel 2014, ha guadagnato la popolarità che mancava ma ha perso qualcosa di prezioso nel processo.

Hearthstone VR potrebbe essere un’esperienza divertente

La realtà virtuale è il mezzo perfetto da utilizzare per introdurre un tocco più personale all’esperienza Hearthstone, in quanto può creare la sensazione di stare seduti in una taverna e giocare a carte con chi vuoi. Hearthstone, come la maggior parte dei giochi Blizzard, è stato un successo commerciale. Come tale, Blizzard è sempre alla ricerca di modi per mantenere i giocatori interessati.

Per questo motivo, l’evento annuale “Free Your Mind” offre agli sviluppatori la perfetta opportunità di mostrare qualcosa di nuovo. L’evento è solo per gli sviluppatori Blizzard e non è organizzato pubblicamente, quindi il pubblico in genere non riesce a vedere tutte le idee presentate.

Dal lancio di Hearthstone su PC e Mac nel 2014, il gioco si è esteso a tablet e smartphone. Il gameplay tattico ha avuto un sacco di successo, dato il design visivo relativamente semplice del gioco di carte. Il gameplay con la realtà virtuale ha senso data la presenza fisica che il VR può offrire ai giocatori di CCG.