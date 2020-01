Tra i servizi Google a disposizione degli utenti, alcuni sono senza dubbio maggiormente utilizzati e apprezzati rispetto ad altri. Questo dipende invariabilmente dalla tipologia di utenti target per ogni piattaforma, che rende alcune app più consultate e impiegate nell’ambito dell’ecosistema Google.

In aggiunta, servizi come il browser Chrome o Google Drive sono naturalmente sfruttati da un pubblico ben più ampio. Esistono però alcune realtà, come Google Trends e la più nota Google News, che consentono di avere notizie in tempo reale dal mondo sulle ultime news e sulle tendenze più diffuse in un dato periodo di tempo. Ecco dunque come sfruttarle al meglio.

Google News e Trends: due piattaforme per essere sempre sul pezzo

Google News è un servizio relativamente recente implementato dalla casa di Mountain View. E’ nato dall’esigenza di raccogliere le notizie principali dal Paese di riferimento degli utenti e dal mondo, raggruppandoli e rendendoli fruibili attraverso una bacheca molto semplice ed intuitiva.

Attraverso la bacheca di Google News, è possibile esplorare le ultime novità in diversi ambiti: si possono visualizzare notizie di politica, di scienza e tecnologia, di moda e di cronaca. Gli argomenti raccolti sono tra i più disparati, per poter interessare un pubblico sempre più ampio.

Esistono inoltre due modalità interessanti per la visualizzazione delle news. La prima corrisponde a Newscast, e consente di visualizzare tutti gli articoli pubblicati su un determinato argomento da diverse testate giornalistiche. Newstand, invece, permette di conoscere le principali notizie esclusivamente dalle fonti più affidabili e accreditate, riducendo il pericolo di incorrere in bufale e fake news di qualsiasi genere.

Google Trends, invece, è pensato per raccogliere i dati statistici relativi alle ricerche sul web. E’ possibile così esplorare quali siano, appunto, i trend e le mode del momento, a cosa corrispondano le parole più cercate e naturalmente utilizzarle anche per indirizzare le simpatie e i gusti del pubblico attraverso campagne pubblicitarie ad hoc.