Stando alle ultime indiscrezioni emerse dal FX Networks le riprese per la decima stagione di American Horror Story sono già iniziate. La nuova stagione, infatti, è prevista per la fine dell’anno. Ma cosa aspettarsi da questi nuovi episodi?

American Horror Story: arrivano i nuovi episodi nella decima stagione

Per quanto riguarda la trama della decima stagione è ancora un mistero, ma fortunatamente Ryan Murphy in un’intervista a Deadline di qualche settimana fa ha dichiarato: “Abbiamo giocato con gli alieni, con lo spazio, con cose di cui eravamo più interessate che ad altre…I fan hanno sempre voluto qualcosa nello spazio. Ho una lista di idee finali su un pezzo di carta e ci sto lavorando”. Inoltre, in un’altra domanda ha annunciato che la sua intenzione è quella di riportare nel cast della nuova stagione dei personaggi storici della serie.

Insomma, per quanto riguarda la trama è piuttosto difficile scoprire qualche dettaglio in più. Fortunatamente, però, è possibile scoprire qualcosa sul cast di questa decima stagione.

Il cast della nuova stagione: ecco qualche dettaglio interessante

Per quanto riguarda il cast, spicca la dichiarazione di Sarah Paulson a The Wrap con le quali ha confermato di rientrare nel cast della nuova stagione: Posso confermare che sarà nella prossima stagione. Non ho idea di cosa sarà…ma non tornerò come guest star, interpreterò un personaggio centrale”.

In tanti cercano di scoprire qualcosa in più sull’attore Evan Peters, ma nessuno ha ancora comunicato nulla in merito. Ad essere certo, invece, è il non-ritorno di Jessica Lange che durante un’intervista a Entertainment Weekly dichiara: “Non credo. Credo di averne tratto il meglio nelle prime quattro stagioni. Personaggi fantastici. È stato anche eccitante. Ho lavorato con alcuni dei miei attori preferiti, ma non mi ci vedo a replicare quel successo”.