La piattaforma di e-commerce Amazon ha recentemente lanciato una nuova iniziativa che vi permetterà di ricevere 5 euro di buono sconto. Scopriamo insieme cosa fare per ottenerli.

La pagina dedicata alla nuova promozione si apre con il claim: “Guarda qualunque film o serie TV inclusi in Prime Video per almeno 5 minuti. Riceverai il tuo buono sconto via e-mail entro 4 settimane dopo aver completato le azioni di cui sopra“.

Amazon regala un buono sconto di 5 euro

Con la frase sopra citata si apre la pagina dedicata alla nuova promozione del colosso di Seattle, che permetterà a tutti gli utenti che non hanno mai sfruttato questa iniziativa, di ottenere un buono sconto di ben 5 euro omaggio. Lo riceverete solamente utilizzando il servizio Prime Video per almeno 5 minuti. Negli ultimi mesi sono aumentate moltissime le serie di successo ed originali sulla piattaforma, quindi non avrete sicuramente difficoltà a trovare qualcosa di interessante.

L’offerta appena spiegata termina il prossimo 5 febbraio 2020 salvo ulteriori proroghe. Il buono sconto Amazon di 5 euro sarà valido sugli articoli venduti e spediti dalla piattaforma. Basterà quindi cercare l’etichetta “venduto e spedito da Amazon” nella descrizione del prodotto a cui siete interessati. Il buono non è invece utilizzabile su contenuti digitali, costi di iscrizione, latte per bambini e neonati, bevande alcoliche, libri, offerte promozionali e buoni regalo.

Per poterlo utilizzare dovrete effettuare un ordine del valore minimo di 20 euro, escluse le spese di spedizione, gestione, confezioni regalo o altri costi aggiuntivi ed inserire il codice che vi verrà inviato tramite e-mail entro 4 settimane, nel modulo dell’ordine al momento del pagamento. Per scoprire tutti gli altri dettagli legati alla nuova iniziativa, non vi resta che visitare il sito ufficiale della piattaforma.