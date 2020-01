Le offerte della telefonia mobile sono davvero tantissime, le migliori restano sicuramente le operator attack, ovvero soluzioni pensate esclusivamente per una ristretta cerchia di consumatori in condizione d’uscita da specifici operatori telefonici. La Play 50 Unlimited di 3 Italia segue esattamente la stessa filosofia di pensiero, proponendo tantissimi contenuti ad un prezzo veramente bassissimo.

Come detto, al giorno d’oggi risulta essere attivabile solamente da coloro che sono in possesso di una SIM ricaricabile di Iliad o di un operatore virtuale, con richiesta di portabilità obbligatoria per il suo raggiungimento. Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile, non viene richiesto alcun versamento per l’offerta in sé.

3 Italia: cosa contiene l’offerta

All’interno dell’offerta trovano posto tantissimi contenuti al giusto prezzo di vendita, il canone da versare mensilmente è infatti di 6,99 euro, per godere di 50 giga di traffico dati alla massima velocità e minuti illimitati per telefonare a chiunque.

L’attivazione della promozione è possibile solamente nei punti vendita sparsi per il territorio nazionale, la navigazione è prevista gratuitamente in 3G; per accedere alla rete 4G sarà assolutamente necessario pagare 1 euro in più al mese, a meno che non siano presenti offerte speciali per i nuovi clienti.

Nell’eventualità in cui foste in possesso di una SIM di un operatore virtuale e vogliate attivare una promozione stando comodamente seduti sul divano di casa, ricordiamo essere possibile richiedere la Play Power Digital 60GB a 6,99 euro al mese, con inclusi addirittura 60 giga di traffico dati alla massima velocità di navigazione possibile.