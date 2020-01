La comunicazione mobile continua a svilupparsi notevolmente soprattutto grazie a queste piattaforme di messaggistica istantanea presenti sul mercato, ma a volte gli utenti non sono sempre d’accordo a svelare la propria identità.

Alcuni, infatti, utilizzano delle applicazioni differenti da Whatsapp, da Telegram, Messenger, Viber o altre perché vogliono tenere la propria privacy al sicuro. Fortunatamente, con la tecnologia all’avanguardia di oggi è possibile inviare messaggi anonimi.

Come inviare messaggi anonimi con queste applicazioni

Un’applicazione molto interessante è Scandal disponibile sia per gli utenti Android sia per quelli Apple. Si tratta di un app che permette di chattare con le persone che si trovano vicino all’utente, sempre se anche loro hanno scaricato l’applicazione. Non richiede alcun tipo di registrazione, ma solo la posizione dello smartphone.

KIK è un’altra applicazione nota e molto utilizzata dagli adolescenti. Un app gratuita disponibile per gli utenti Apple che non richiede alcun tipo di informazione strettamente personale, se non un indirizzo di posta elettronica.

Infine, c’è una terza applicazione molto utilizzata e disponibile per i soli utenti in possesso di un dispositivo Android: Kibo. E’ una tastiera compatibile con le altre piattaforme di messaggistica istantanea con la funzione di nascondere i messaggi inviati.

Tim, Wind, Vodafone e 3 Italia permettono di inviare SMS anonimi senza utilizzare alcuna applicazione: ecco come

Per tutti i consumatori che hanno una scheda telefonica targata Vodafone, Wind, Tim o 3 Italia e hanno la necessità di inviare un messaggio anonimo è bene sapere che è possibile farlo direttamente tramite gli SMS e dei codici specifici.

I loro clienti non devono necessariamente scaricare un’applicazione e occupare la memoria del telefono perché utilizzando dei codici ben precisi possono mantenere la loro privacy al sicuro. In particolare: