Byte promette di risolvere il suo problema di spam

“Siamo a conoscenza dei problemi con lo spam nei commenti e più ampiamente con alcuni tipi di commenti“, ha scritto il fondatore Dom Hofman in un post della community . “Questa è la nostra massima priorità e stiamo lavorando molto duramente per affrontarla. Dovrebbe essere notevolmente migliore rispetto a 24 ore fa e dovrebbe continuare a migliorare nel prossimo futuro“.

Byte: il rimedio contro lo spam e i commenti non appropriati

Byte sta cercando di risolvere questo problema a breve termine, ma ha anche promesso cambiamenti a medio termine. Vale a dire, introdurrà la possibilità di apprezzare i commenti e bloccare, filtrare o limitare i commenti. Byte ha anche detto che “sta aumentando la moderazione dei video e dovresti vedere presto dei miglioramenti”.

C’è una buona ragione per cui i creatori stanno ricorrendo a commentare lo spam per raccogliere follower. Byte ha promesso di consegnare un programma partner nel prossimo futuro che pagherà i creatori per i video, anche se non ha detto esattamente come. Altre piattaforme come TikTok e Snapchat non offrono la monetizzazione diretta.

Gli utenti di Byte quindi vogliono essere pronti con il maggior numero possibile di follower quando l’app monetizza, quindi di conseguenza c’è lo spam. Ridurre il problema potrebbe essere complicato – finora, seguire lo spam costituisce ancora la maggior parte dei commenti sui video di Byte popolari finora.