I clienti di alcuni operatori virtuali, come PosteMobile, Fastweb e CoopVoce, che decidono di passare a Wind procedendo con l’acquisto di una nuova SIM tramite il sito ufficiale del gestore possono attivare l’offerta Wind All Inclusive 50 Flash Plus a soli 6,99 euro al mese. L’operatore offre loro la possibilità di ottenerla senza andare incontro ad alcun costo di attivazione, ricevendo la SIM tramite corriere senza dover sostenere costi di spedizione; oppure, ritirandola presso uno dei punti vendita Wind. In quest’ultimo caso, però, i nuovi clienti vanno incontro ad un costo iniziale di 11,99 euro, al quale aggiungere 10,00 euro per la nuova SIM; e 6,99 euro per il primo rinnovo anticipato della tariffa.

Passa a Wind: ecco cosa ricevono i clienti MVNO attraverso l’offerta All Inclusive 50 Flash Plus!

La promozione Passa a Wind All Inclusive 50 Flash Plus è dedicata ai nuovi clienti provenienti da uno degli operatori virtuali scelti da Wind, i quali possono procedere con l’attivazione e ottenere ogni mese:

Minuti illimitati verso tutti i numeri

100 SMS verso tutti i numeri

50 GB di traffico dati in 4.5G

I nuovi clienti vanno incontro ad un costo mensile di soli 6,99 euro, da saldare tramite credito residuo. Ogni mese, inoltre, ricevono la possibilità di utilizzare i servizi importanti senza dover sostenere spese aggiuntive. Infatti, sono inclusi nel costo mensile: il servizio di navigazione hotspot, il servizio di segreteria telefonica, il servizio SMS MyWind.

Come già anticipato l’attivazione può avvenire tramite il sito ufficiale del gestore, effettuando l’accesso alla sezione “Offerte Per Te”, che permette di conoscere i dettagli e le informazioni utili.