Diffusa in tutta Europa per essere una delle serie TV più frenetiche ed avvincenti di sempre, La Casa di Carta ha conquistato i cuori di milioni di persone sin dalla sua primissima stagione. Lanciata per la prima volta nell’ormai lontano 2017, la serie originale Netflix ha ancora molto da mostrare e, non a caso, molto presto farà il suo ritorno. L’uscita ufficiale della Casa di Carta 4, infatti, è prevista per il 3 aprile 2020, una data molto vicina che finalmente permetterà a tutti gli utenti di scoprire i risvolti della serie TV creata da Alex Piña la quale, lo scorso anno, ha lasciato tutti con il fiato sospeso. Scopriamo quindi di seguito maggiori dettagli a riguardo.

La Casa di Carta 4: sarà l’ultima stagione? Ecco tutte le novità

A quanto pare la quarta stagione della Casa di Carta 4 sarà molto diversa da quanto visto negli ultimi 3 anni: molteplici indiscrezioni, infatti, affermano che questa volta la storyline muterà, diventando di fatto molto più lenta rispetto alle precedenti seasons. Ciononostante la serie TV continuerà ad essere ricca di colpi di scena degni dello show. Recenti indiscrezioni, inoltre, si aggiorna intorno al personaggio di Nairobi. Chi ha concluso la terza stagione, infatti, sa che il personaggio, interpretato da Alba Flores, viene colpita da un proiettile in pieno petto nel corso dell’ultimo episodio. Nonostante ciò, però, al termine del recente trailer rilasciato sul canale YouTube di Netflix, appare per pochi secondi il volto dell’attrice.

Un’ultima importante novità, invece, arriva direttamente dallo showrunner della serie TV che, di fatto, ha già confermato che vi sarà anche una quinta stagione. Ad oggi, quindi, sono solamente questi i dettagli resi pubblici. Restate connessi per ulteriori novità.