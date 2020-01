Ultima occasione per gli utenti volenterosi di risparmiare con Esselunga per approfittare di una offerta davvero molto invitante, fino alla chiusura odierna dei negozi, infatti, sarà possibile pensare di acquistare gli auricolari Xiaomi Redmi Airdots Basic ad un prezzo bassissimo.

Il volantino Esselunga attuale è in netto contrasto con quanto l’azienda ci ha abituati nell’ultimo periodo, se da un lato abbiamo visto Speciali Multimedia dalla grandissima varietà, oggi notiamo una offerta tech disponibile in via esclusiva su un singolo modello. Fino al 26 gennaio gli utenti possono, solo ed esclusivamente nei punti vendita e non sul sito ufficiale, approfittare di un’ottima riduzione, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Ricordatevi di ISCRIVERVI al nostro canale Telegram ufficiale per scoprire i codici sconto e le nuove offerte Amazon.

Volantino Esselunga: l’offerta tech è impressionante

Il prodotto in questione sono gli auricolari Xiaomi Redmi Airdots, in poche parole cuffiette true wireless in perfetto stile Apple Airpods, ma completamente in-ear. Il prezzo di vendita le rende sicuramente appetibili, soli 19 euro per mettere le mani su un modello non qualitativamente elevatissimo, ma nemmeno dal livello così basso o “infimo”.

Vengono commercializzate con un dock di ricarica da 300mAh, questi sarà utile per ricaricare il prodotto in sole 2 ore, nonché garantire una autonomia complessiva di circa 12 ore di utilizzo continuativo. La connessione con lo smartphone avviene direttamente tramite il bluetooth ed è completamente compatibile con ogni dispositivo attualmente presente sul mercato.

L’acquisto nei negozi comporterà anche la garanzia legale della durata di 24 mesi, da esercitare nei vari punti vendita in caso di problemi o difetti di fabbrica di ciascun tipo.