Il numero delle persone che controlla le attività del proprio partner su WhatsApp è sempre maggiore. La chat di messaggistica istantanea è diventata protagonista principale delle attuali relazioni amorose: così come molti rapporti nascono tra una conversazione ed un’altra, così tanti altri si concludono proprio attraverso le varie discussioni sulla piattaforma.

WhatsApp, come scoprire con chi è solito parlare il partner

La presenza di WhatsApp all’interno di un legame affettivo comporta anche la creazione di alcune psicosi: attraverso la chat sempre più persone sono alla ricerca di eventuali tradimenti del proprio partner. Non è un caso, quindi, se molti utenti cercano in un modo o nell’altro di spiare il proprio lui o la propria lei.

Per avere le prove circa un eventuale tradimento, però, la lettura diretta delle conversazioni dal dispositivo altrui potrebbe non bastare. Spesso si trascura un dettaglio: dinanzi a qualcosa da nascondere, chi è dalla parte del peccato è solito eliminare ogni messaggio incriminato.

Gli utenti che vogliono avere un quadro preciso circa lo stato del loro rapporto però possono avvalersi di un bug della chat che rende possibile l’osservazione in tempo reale delle conversazioni altrui. Questo bug riguarda la piattaforma desktop, WhatsApp Web.

Per leggere in tempo reale le chat del partner è necessario avere a portata di mano un pc e lo smartphone del quest’ultimo. Attraverso lo smartphone si dovrà procedere alla sincronizzazione delle conversazioni sul pc. In questo modo, attraverso un semplice computer, tramite l’estensione WhatsApp Web, sarà possibile leggere in tempo reale tutte le discussioni del proprio compagno o della propria compagna.