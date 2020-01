Il volantino Euronics prova in tutti i modi a recuperare i clienti persi nell’ultimo periodo con il lancio di una campagna promozionale di altissimo livello, anche se limitata esclusivamente ai punti vendita del socio Euronics Nova (non online o altrove in Italia).

Fino al 29 gennaio sono attivi i cosiddetti Sconti Fissi, tutti coloro che si recheranno in negozio potranno approfittare di una riduzione prestabilita differente di categoria in categoria, da applicare indipendentemente dal modello scelto (a patto che non presenti un prezzo già scontato). I tagli proposti dall’azienda sono comunque molto interessanti, parliamo appunto del 50% sull’acquisto di un prodotto Home Music, di 20% per televisori, videogiochi o modelli afferenti al mondo dell’informatica, 30% sui grandi/piccoli elettrodomestici, o 15% sugli smartphone/tablet.

Volantino Euronics: tanti smartphone e prodotti in offerta

I prodotti in offerta con il volantino Euronics sono davvero tantissimi, il top di gamma preso in considerazione è senza dubbio lo Huawei P30 Pro, uno smartphone di altissimo livello in vendita a 699 euro nella versione no brand con garanzia di 24 mesi. Le alternative ad ogni modo non mancano assolutamente, bisognerà solamente concentrarsi verso modelli leggermente più economici, come Xiaomi Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7, Huawei P30 Lite, P Smart+ 2019, Huawei P30, Galaxy A30S, Galaxy A20e e similari.

Da non dimenticare nemmeno la possibilità di richiedere la rateizzazione a Tasso Zero per tutti gli acquisti superiori ai 299 euro, ottimo punto di partenza per risparmiare moltissimo.