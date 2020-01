Trony prova a sfidare Unieuro lanciando una campagna promozionale che vuole nascondere al proprio interno una sorpresa speciale per gli utenti che sceglieranno di acquistare un particolare prodotto di tecnologia, come può essere un elettrodomestico.

Prima di proseguire è bene ricordare che la soluzione corrente risulta essere disponibile in via esclusiva presso i punti vendita della regione Sardegna, non altrove in Italia o direttamente sul sito ufficiale dell’azienda. Per ricevere in omaggio la macchina da caffè Lavazza Jolie, in versione combo con 128 capsule (il cui prezzo complessivo si aggira attorno ai 128 euro), l’utente dovrà recarsi personalmente in negozio ed acquistare un elettrodomestico da almeno 349 euro tra quelli contrassegnati. Superato lo step, direttamente ed immediatamente in cassa, riceverà l’omaggio stabilito in origine.

Volantino Trony: come risparmiare al massimo fino al 27 gennaio

Fino al 27 gennaio sono attivi i cosiddetti Samsung Cashback, ovvero la possibilità di ricevere un rimborso sul proprio conto corrente nel momento in cui si andrà a registrare il prodotto sul sito Samsung Members. Acquistando il Galaxy S10 a 749 o il Galaxy Note 10 a 979 euro, l’utente potrà poi ricevere un bonifico bancario direttamente dall’azienda, del valore di 150 o 200 euro; in questo modo i modelli in questione saranno costati solamente 599 o 779 euro.

Il volantino Trony ovviamente non è limitato alle sole suddette soluzioni, al suo interno si trovano una infinità di sconti e di prezzi bassi tra cui è possibile scegliere per cercare di risparmiare il più possibile. Scopriteli nel dettaglio tra le pagine seguenti.