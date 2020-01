Oltre a Tim, Vodafone, Wind e Tre, in queste settimane si stanno impegnando anche gli operatori virtuali da un punto di vista commerciale. Un esempio è Tiscali Mobile, il noto operatore mobile che si affida a Tim per garantire un servizio di qualità ai propri utenti.

Se qualcuno vuole attivare un’offerta a basso costo e allo stesso tempo sfruttare minuti, sms e giga può consultare le due tariffe Smart 4G e Smart 30 4G. Entrambe permettono di svolgere l’attivazione indipendentemente dall’operatore di provenienza. In poche parole, tutti i clienti possono richiedere l’acquisto.

Passa a Tiscali Mobile a meno di 10 Euro

Le due offerte di cui stiamo parlando possono attirare l’attenzione dei clienti che non voglion investire importanti somme di denaro per una tariffa mobile. Non a caso, l’operatore virtuale propone Smart 4G e Smart 30 4G a dei costi inferiori ai 10 Euro mensili.

L’offerta Smart 4G prevede 60 minuti verso qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, 10 sms verso i numeri mobili e 1 giga per navigare sul web. Il costo mensile è di soli 2,99 Euro (invece di 6 Euro). Nessun costo di attivazione previsto per quest’offerta.

L’offerta Smart 30 4G propone minuti illimitati per comunicare con qualsiasi numero nazionale fisso-mobile senza scatto alla risposta, 100 sms verso tutti e 30 giga per navigare in 4G. Il costo mensile è di 8,99 Euro (invece di 14 Euro) ed anche in questo caso non è previsto nessun costo di attivazione.

Questi sono gli ultimi giorni per svolgere l’attivazione da parte dei nuovi clienti, infatti sono disponibili fino al prossimo 23 gennaio, salvo nuove proroghe.