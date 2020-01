Tesla sta per aggiornare i suoi modelli di punta

Tesla: ogni anno nuovi aggiornamenti, quest’anno ce ne saranno altri di una maggiore portata

Tesla ha regolarmente aggiornato i suoi modelli con nuove modifiche e configurazioni. L’ultimo grande cambiamento esterno per la Model S è tornato nel 2016 , quindi è in procinto di apportare alcune modifiche. L’anno scorso ci sono stati avvistamenti di un possibile aggiornamento della Model S per le strade ed Elon Musk ha già confermato che un modello “Plaid” ad alte prestazioni dovrebbe arrivare quest’anno con batterie più grandi rispetto ai modelli attuali.

Secondo Electrek , il nuovo aggiornamento software è stato implementato prima sui veicoli in Cina, con una funzionalità aggiuntiva per contattare l’assistenza tramite WeChat, oltre a nuovi giochi tra cui Happy Mahjong, Fight Landlords e Happy Upgrade. C’è anche un’app specifica per il clima e la qualità dell’aria, tuttavia non è ancora comparsa in altri mercati.