Ultimo weekend di grande calcio per il mese di Gennaio e su Sky non mancheranno i grandi eventi sia calcistici – in prima linea, la Serie A e la Premier League – sia sportivi. La pay tv satellitare già ha dato il via al countdown per il ritorno nel prossimo mese di febbraio della Champions League ed anche per la ripartenza di Formula 1 e motomondiale all’inizio della primavera.

Sky, le offerte alternative e low cost per vedere tutto in streaming

Sky in questi ultimi mesi sta beneficando dell’assenza di Mediaset Premium, un assenza che rende il gruppo protagonista indiscusso del settore pay tv nel nostro paese. Oltre a DAZN e Netflix, il vero grande rivale di Sky in questo periodo si chiama IPTV. Sono ancora molti i clienti che utilizzano la piattaforma di streaming illegale.

Come vi abbiamo dimostrato anche con alcuni precedenti approfondimenti, la scelta dell’IPTV non è sempre felice dato che il rischio è quello di una multa dal valore massimo di 30mila euro.

Gli utenti che vogliono risparmiare sull’abbonamento della tv satellitare, poi al posto del cosiddetto pezzetto possono beneficiare di una soluzione ufficiale per lo streaming. Con l’ausilio di NOW TV tutti potranno vedere i canali Sky ad un costo mai così basso.

Il ticket base di NOW TV propone la visione dei canali Cinema o Serie TV o Intrattenimento al prezzo mensile di 9,99 euro. La spesa sarà di 19,99 euro per chi desidera tutti e tre i ticket di visione. Qualora vi è la volontà di aggiungere anche il pacchetto Sport nella propria sottoscrizione il prezzo sarà di 29,99 euro al mese.