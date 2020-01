A partire da ieri 24 gennaio 2020, l’operatore Tim ha iniziato a proporre ad alcuni nuovi clienti, l’attivazione dell’offerta Ten One Go 50 GB, disponibile in tutti i negozi aderenti.

In particolare, l’offerta è rivolta solamente ad alcuni attuali clienti Vodafone che hanno intenzione di cambiare operatore effettuando anche la contestuale portabilità del proprio numero. Scopriamo insieme cosa prevede l’offerta.

Passa a Tim con la Ten One Go 50 Giga, solo contro Vodafone

L’offerta Ten One Go 50 Giga prevede minuti illimitati verso tutti i numeri mobili e fissi nazionali e 50 GB di traffico internet alla massima velocità disponibile in 2/3/4G fino a 150 Mbps in download a soli 10 euro al mese. Nel dettaglio l’offerta prevede di base 3 Giga al mese ma entro 5 giorni dall’attivazione, il cliente riceverà gratuitamente l’opzione aggiuntiva +47 Giga Free.

Il costo di attivazione per questa offerta è pari a 12 euro oltre il costo di una nuova SIM Tim di 10 euro, salvo eventuali promozioni locali. Nel momento in cui l’utente diventerà ufficialmente cliente Tim, potrà chiamare il Servizio Clienti al 119 per farsi attivare il blocco dei servizio a contenuto. Potrà chiamare il 40916 per cambiare il piano tariffario da Base e Chat al costo di 2 euro al mese in Base New che è gratuito. Il servizio Lo Sai di Tim ha invece un costo di 1.59 euro al mese, disattivabile chiamando il numero 40920.

Questa offerta, come avrete potuto notare, non prevede SMS nel bundle, questi saranno infatti tariffati secondo il piano base della SIM. Purtroppo, l’operatore ha deciso di mantenerla attivabile solamente per due giorni, ieri 24 gennaio 2020 e oggi 25 gennaio 2020. Non possiamo però escludere che nel giro delle prossime ore decida di prorogarla.