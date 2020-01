DAZN è la piattaforma di streaming online dedicata allo sport più utilizzata in Italia, soprattutto perché permette la visione di innumerevoli e importanti partite. Per tutti gli utenti che usufruiscono del servizio della piattaforma sembra essere iniziato nel migliore dei modi l’anno nuovo dato che la piattaforma ha deciso di trasmettere le gare di Moto 2, Moto 3 e Moto GP per la stagione seguente e per quella dell’anno successivo.

DAZN inizia l’anno nel migliore dei modi: ecco quali sono le gare in arrivo

Secondo quanto dicono diverse indiscrezioni emerse in queste ultime ore, la piattaforma DAZN ha deciso di trasmettere queste gare a partire da Marzo di quest’anno. A confermare è Veronica Diquattro, Executive Vice President Southern Europe, con le seguenti parole: “Non possiamo che essere felici ed orgogliosi di questo ultimo successo che conferma l’impegno di DAZN ad essere il punto di riferimento degli eventi sportivi per tutti i tifosi italiani. Le competizioni di Moto GP sono adrenalina pura, emozione e coraggio e noi le racconteremo con il nostro solito linguaggio diretto e immediato che porterà il tifoso al centro della scena.”

La piattaforma, dunque, ha deciso di aggiornarsi in modo da soddisfare sempre di più le esigenze di tutti gli utenti che usufruiscono del suo servizio sostenendo un abbonamento mensile di 9,99 Euro.

Con l’ingresso di queste competizioni all’interno del catalogo l’offerta sportiva è composta da: tre partite per ogni giornata di serie A TIM e da i match della serie BKT. Inoltre, gli utenti di DAZN possono accedere anche ai canali EuroSport 1HD ed Eurosport 2 HD che trasmettono diversi e importanti eventi sportivi.