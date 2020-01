CoopVoce: le due nuove offerte costano 5 e 9 euro con tutto incluso

Con CoopVoce Numerosi clienti hanno trovato la loro stabilità perfetta in merito alla telefonia mobile. Il gestore virtuale che prima di questi ultimi mesi non aveva raccolto tanti consensi, attualmente sta riuscendo in una vera e propria impresa che nessuno credeva possibile.

Se all’inizio nessuno tendeva a scegliere una delle promozioni di questa azienda, in questo momento invece è tutto diverso. Le promozioni sono migliorate dal punto di vista della qualità ma soprattutto della quantità, dato che i contenuti da utilizzare sono molti di più rispetto a prima. Inizialmente non c’erano molti minuti, SMS o giga, e questo aveva molto condizionato il pubblico a scegliere altre soluzioni. In questo momento invece ci sono altre due promozioni che potete scegliere direttamente dal sito ufficiale, il quale ha abbandonato la sua ultima offerta che vigeva dal mese di novembre.

CoopVoce lancia ufficialmente la sua ChiamaTutti Easy e la ChiamaTutti Top 10 con tutto incluso, si parte da 5 euro al mese

Il meglio di CoopVoce viene fuori proprio con le ultime due offerte appena lanciate. La prima include al suo interno tutto per soli 5 euro al mese per sempre. Sono disponibili 300 minuti, 300 SMS e 3GB di traffico internet in 4G.

A seguire ecco poi la ChiamaTutti Top 10, la quale include al suo interno qualche possibilità in più per un prezzo leggermente superiore. Con soli 9 euro al mese gli utenti che la sottoscrivono possono avere a disposizione minuti senza limiti verso tutti, 1000 SMS verso tutti e infine anche 10 giga di traffico dati in rete 4G.