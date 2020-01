Comet riesce a superare le offerte dei Saldi invernali con nuovi prezzi davvero molto interessanti, nonché a tutti gli effetti alla portata dei vari consumatori che vorranno acquistare sia in negozio che sul sito ufficiale del rivenditore stesso.

La campagna promozionale affonda le proprie radici nel più classico dei Tasso Zero, ovvero nell’offrire all’utente la possibilità di richiedere un prestito senza interessi, da pagare poi in un secondo momento con addebiti fissi sul conto corrente collegato. Per ottenerlo sarà comunque necessario superare la valutazione d’affidabilità creditizia originariamente prevista prima di richiedere un qualsiasi prestito.

Volantino Comet: gli sconti fanno impazzire gli utenti

Il volantino Comet cerca di accontentare un po’ tutti, a partire proprio dalla possibilità di mettere le mani su prodotti di svariato tipo, come il Dyson V8, l’aspirapolvere wireless, in vendita a 299 euro con moltissimi accessori annessi (non è proprio l’ultimo modello sul mercato, ma è comunque ancora all’avanguardia).

Gli smartphone da non lasciarsi sfuggire sono sostanzialmente un paio, primo fra tutti lo Huawei Nova 5T, un ottimo medio di gamma dalle prestazioni elevate, in vendita a soli 399 euro con servizi Google annessi e interfaccia utente proprietaria Huawei. L’alternativa può essere l’Oppo Reno 2, attualmente in vendita a 499 euro, molto interessante per il rapporto qualità/prezzo, al netto proprio delle capacità fotografiche e prestazionali in generale.

Per tutte le offerte attualmente disponibili nel volantino Comet potete affidarvi direttamente alle pagine che trovate inserite qui sotto nel dettaglio, ricordandone la validità su tutto il territorio nazionale.