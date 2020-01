Google ha reso noti i titoli per smartphone e tablet Android più apprezzati dell’ultimo anno. Tra questi, anche numerosi giochi che possono essere scaricati gratuitamente. Di questi, noi di TecnoAndroid abbiamo selezionati quelli che non possono mancare sul vostro smartphone.

SHADOWGUN LEGENDS

SHADOWGUN LEGENDS è uno sparatutto in prima persona ambientato in cui si dovrà difendere l’umanità da un terribile invasore alieno. L’intera campagna ha luogo in quattro diversi Pianeti e gode di oltre duecento missioni. Sono disponibili anche diverse modalità multiplayer per sconfiggere potenti boss con gli amici o combattere contro altri giocatori in battaglie PvP.

MARVEL Strike Force

In MARVEL Strike Force ci si ritroverà ad assemblare la propria squadra di supereroi per difendere la Terra da una potente minaccia nemica. E’ possibile scegliere tra Spider-Man, Dottor Strange, Groot, Rocket Raccoon, Loki, Venom, Elektra, Captain America e Iron Man ed altri supereroi dell’universo Marvel.

Cooking Diary: Gioca e Cucina

Cooking Diary è un gioco di simulazione in cui si gestirà una propria catena gastronomica. Sarà possibile aprire un proprio locale e decorarlo a proprio piacimento, personalizzare il proprio personaggio e partecipare alle competizioni culinarie con la propria gilda di chef.

Old School RuneScape

Old Schoole RuneScape è la versione mobile del celebre MMORPG rilasciato per la prima volta nel 2013 per PC. Una volta creato il proprio eroe, si potrà esplorare il mondo di Gielinor, sconfiggere mob e temibili boss, commerciare con gli altri giocatori, dedicarsi a 23 diverse attività e partecipare a numerosi sondaggi per decidere quali nuovi contenuti approvare e quali no.

Asphalt 9: Legends

Asphalt 9: Legends è l’ultimo capitolo del gioco di corsa per mobile più popolare. Si gareggerà su circuiti distribuiti in tutto il mondo con auto prodotte da costruttori molto rinomati come Ferrari, Porsche, Lamborghini e W Motors. E’ anche possibile gareggiare contro altri giocatori, Online.

The Walking Dead: Our World

Gioco in realtà aumentata ispirato al mondo di The Walking Dead. In The Walking Dead: Our World ci si ritroverà a combattere contro orde di zombie in realtà aumentata, con la possibilità di unirsi a gruppi di amici per portare a termine delle sfide e ottenere delle preziose ricompense.

Call of Duty: Mobile

Versione mobile di Call of Duty, che raggruppa le principali modalità PvP del titolo: Zombie, duello tra cecchini, Deatmatch a squadre, e la nuova modalità Battle royale con cento giocatori.