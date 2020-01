A partire dallo scorso 22 gennaio 2020 l’operatore Wind ha deciso di inserire nella lista degli smartphone acquistabili a rate con l’offerta Telefono Incluso, anche Huawei P Smart 2019.

L’offerta Telefono Incluso Standard è disponibile per tutte le offerte standard compatibili dell’operatore arancione. Un esempio sono le All Inclusive e All Inclusive Young, anche con Easy Pay, le Call Your Country e Wind Family. Scopriamo i costi del nuovo smartphone inserito.

Wind Telefono Incluso: disponibile anche Huawei P Smart 2019

L’operatore arancione ha deciso di aggiornare le proprie condizioni di vendita del dispositivo cinese, prevedendo dallo scorso 22 gennaio 2020 su tutte le offerte, un prezzo di 0 euro per trenta rate invece di 0.99 euro ed un anticipo di 69.99 euro invece che 99.99 euro. L’acquisto a rate del dispositivo con anticipo da 69.99 euro può essere effettuato tramite carta di credito o conto corrente.

Gli utenti possono anche decidere di attivare il servizio Smartphone Reload al prezzo di 2.49 euro al mese. Quest’ultima offre un mese di promozione senza vincoli a tutti gli utenti che decidono di acquistare un nuovo smartphone. Gli utenti potranno quindi usufruire del diritto di recesso gratuito entro un mese, a patto che non venga richiesta la sostituzione del terminale.

Vi ricordo che Huawei P Smart 2019 dispone di uno schermo FullView da 6.21 pollici e una doppia fotocamera posteriore da 13 + 2 megapixel. Monta un processore Kirin 710 octa core con 3 GB di memoria RAM e 64 GB di memoria interna espandibile. La batteria è un modulo da 3.400 mAh ed il sistema operativo pre installato è basato su Android 9.0 con EMUI 9.0. Per scoprire tutti i dettagli su questo o altri smartphone in vendita con la promozione Telefono Incluso, non vi resta che dare un’occhiata al sito ufficiale dell’operatore.