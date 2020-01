WhatsApp in Dark Mode è ora disponibile, ecco come attivarlo subito

Il mondo WhatsApp è finalmente lieto di informare che è arrivata la Dark Mode anche se non ancora sulla versione ufficiale, ecco come averla

Come in molti si auspicavano, il nuovo tema per WhatsApp è finalmente arrivato. A quanto pare l’applicazione avrebbe rilasciato nella sua versione beta il nuovo aggiornamento che porterebbe con sé la nuova funzione dedicata al momento solo ai dispositivi Android.

Ad annunciare l’indiscrezione il noto portale WABetaInfo, dedicato al colosso della messaggistica. Proprio durante le ultime settimane, quest’ultimo si era dedicato proprio agli sviluppi inerenti alla nuova Dark Mode, la quale finalmente avrebbe fatto capolino su WhatsApp anche se in versione beta.

WhatsApp: come attivare la Dark Mode sul proprio smartphone Android fin da subito

Gli utenti non dovranno fare più di tanto se non scaricare la nuova versione dell’applicazione per ottenere proprio la visione in modalità notturna. A quanto pare con quest’ultima gli utenti potranno risparmiare batteria e soprattutto non affaticare la propria vista.

La Dark Mode sarà infatti disponibile sul proprio dispositivo in base alla durata impostata. L’utente non dovrà fare altro che scegliere all’interno del menu “chat” l’opzione di durata per 24 ore ho l’opzione che permette alla Dark Mode di scattare in base al consumo della batteria. In questo modo il nuovo tema entra in funzione quando lo smartphone è scarico.

In questo momento per ottenere tale novità gli utenti non dovranno fare altro che scaricare la versione beta di WhatsApp. Il numero a cui fare riferimento per identificare la release è 2.20.13. Per quanto riguarda iOS e le versioni stabili dei vari sistemi operativi, sembra dunque che i tempi siano maturi. Basterà dunque attendere un altro paio di settimane.