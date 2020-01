Unieuro sorprende le dirette concorrenti del mercato della rivendita di elettronica con un nuovo volantino Fuoritutto, gli utenti si ritrovano ad aver la possibilità di sfruttare sconti molto interessanti e dai prezzi veramente alla portata di tutti.

Gli acquisti, come sempre accade in situazioni di questo tipo, potranno essere effettuati sia online che nei vari negozi sparsi per tutto il territorio nazionale, ricordando comunque che sul sito ufficiale sarà necessario pagare le spese di spedizione per la consegna a domicilio. La campagna promozionale resta essere attiva fino al 13 febbraio, salvo esaurimento anticipato delle scorte.

Volantino Unieuro: le offerte di oggi sono davvero intriganti

Il volantino Unieuro cerca di accontentare un po’ tutti, a partire da coloro che vogliono acquistare dispositivi relativamente poco costosi, come lo Huawei P30 Lite in vendita a 249 euro. In alternativa si possono scegliere anche i vari Galaxy A51 a 349 euro, Galaxy S8 Gold a 299 euro, Galaxy A50 a 259 euro, Asus ZenFone 6 a 449 euro, Asus Zenfone Max Pro M2 a 169 euro, Motorola Moto G8 Plus a 229 euro, LG Q69 a 149 euro e Wiko View 3 Lite a 109 euro.

Approcciandosi invece al mondo Huawei, ecco spuntare Huawei P30 Lite New Edition a 349 euro o P Smart Z a 189 euro, per finire sui marchi di recente interesse, come Oppo Reno 2Z a 299 euro, Oppo A5 2020 a 159 euro o Xiaomi Redmi 8 a 149 euro.

Tutte le offerte del volantino Unieuro possono essere scoperte direttamente a questo link.