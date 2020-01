Il social network Twitter, dopo aver risolto una grave vulnerabilità nel mese di dicembre 2019, ha ripreso a non funzionare bene fino a qualche ora fa, più precisamente in seguito all’ultimo aggiornamento.

Tutte le segnalazioni ricevute riguardavano gli utenti che utilizzavano uno smartphone con sistema operativo Android, sembrerebbe quindi che il problema non abbia colpito i dispositivi Apple. Scopriamo insieme cosa è successo.

Twitter down per qualche ora, ecco cosa è successo

Speravamo di poter stare tranquilli dopo la vulnerabilità del mese di dicembre, invece purtroppo fino a qualche ora fa l’applicazione dell’uccellino ha avuto qualche problema con la sua applicazione per Android. In seguito alle segnalazioni di moltissimi utenti è arrivata anche una dichiarazione ufficiale della piattaforma, che l’ha postata direttamente sulla propria homepage.

Ecco la dichiarazione menzionata precedentemente: “Stiamo indagando sulle cause di un problema riscontrato nell’ultima versione della nostra app per Android, che ne causa l’immediata chiusura non appena si tenta di aprirla. Se utilizzate Twitter su Android, vi suggeriamo di non aggiornare all’ultima versione dell’app finché non vi faremo sapere di aver risolto il problema. Siamo spiacenti per il disagio“.

La versione dell’applicazione colpita dal malfunzionamento è la 8.28 e l’aggiornamento è stato rilasciato lo scorso 21 gennaio 2020. Il changelog ufficiale recitava: “forse non riuscirete ad accorgervi dei cambiamenti, ma ne abbiamo fatti alcuni per continuare a far funzionare Twitter al 100%”. Purtroppo l’affermazione non si è avverata, ma fortunatamente dopo un duro lavoro dei tecnici, il problema sembrerebbe essersi risolto con il rilascio della versione 8.28.1. Voi ve ne siete accorti del problema?.