L’utilizzo del cellulare può provocare la nascita di tumori? Le domande e i dubbi riguardo gli smartphone e le radiazioni che rilasciano sono tantissimi, soprattutto negli ultimi anni in cui l’utilizzo di questi dispositivi è aumentato notevolmente.

Purtroppo, però, non ci sono abbastanza prove univoche e concrete per affermare un nesso tra gli smartphone di nuova generazione e i tumori.

Smartphone, radiazioni e tumori: ecco cosa dicono le varie associazioni

L’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’OMS (IARC) ha studiato accuratamente il caso e in seguito ad innumerevoli studi effettuati ha deciso di classificare le radio frequenze rilasciate dai dispositivi tra i possibili carcinogeni umani. Le prove esistono realmente, ma sono ancora limitate.

Infatti, altre agenzie come per esempio alcune statunitensi (Environmental Protection Agency e il National Toxicology Program) hanno deciso di non classificare gli smartphone tra i carcinogeni potenziali per via delle prove insufficienti.

Non è possibile, dunque, classificare la nocività degli smartphone per il momento perché nonostante gli innumerevoli studi effettuati ancora oggi non ci sono dei risultati univoci e concreti.

Purtroppo, le preoccupazioni delle persone continuano ad aumentare dato che tali dispositivi funzionano utilizzando onde radio e vi sono sempre più persone che difficilmente riescono a non utilizzare il proprio smartphone per un tempo limitato.

L’unica cosa che è possibile fare, per il momento, è quello di seguire una sorta di regole per minimizzare i rischi: