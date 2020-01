Quali sono gli smartphone preferiti dagli italiani? Lo ha scoperto idealo, una delle principali piattaforme online di comparazione prezzi. Questo, in vista del Mobile World Congress, la più importante fiera dedicata alla telefonia mobile al mondo, ha voluto analizzare il mercato online degli smartphone, individuando quelli che, nel corso dello scorso anno, sono stati i modelli più cercati dagli utenti.

Anzitutto, le aziende di maggior interesse sono state, in ordine, Apple, Samsung, Xiaomi, Huawei e Honor. In particolare, Samsung ha registrato un incremento del 117% nelle intenzioni di acquisto, mentre Xiaomi ha registrato un aumento del 206,9%. Tra i produttori in crescita sul mercato italiano rientrano: OPPO, Brondi, OnePlus, Xiaomi e Samsung.

Lo scorso anno, però, alcuni produttori hanno anche perso l’interesse degli utenti. Le aziende in questione sono BlackBerry (-65,9%), HTC (-59,6%), Wiko (-31,5%), Sony (-29,3%), Catphones (-15,6%) e Asus (-9,3%).

Classifica dei cinque smartphone preferiti dagli utenti italiani

I tre smartphone maggiormente cercati online dagli utenti italiani appartengono tutti allo stesso produttore: Apple. Al primo posto della classifica dei cinque smartphone più cercati in Rete in Italia troviamo iPhone XR, seguito da iPhone 7. iPhone 11, invece, si colloca in terza posizione. Nelle altre due posizioni della classifica troviamo Samsung Galaxy A50 e Xiaomi Redmi Note 7.

Sulla base di ciò, idealo ha chiarito che iPhone XR, iPhone 7 e Samsung Galaxy A50 sono stati gli smartphone maggiormente cercati dagli under 44. I device preferiti degli over 44 sono stati, invece, Galaxy A50, Xiaomi Redmi Note 7 e iPhone 7. In generale, gli utenti over 44 hanno preferito le proposte di produttori come LG, Asus, Nokia, Alcatel, Motorola, Wiko, Brondi e HTC; i più giovani, invece, hanno preferito il marchio Samsung, Apple, Xiaomi, Huawei, Honor, OnePlus, Google, OPPO e Sony.