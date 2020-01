Ecco una soluzione davvero controtendenza, si tratta del nuovo nato di casa Zini Mobiles, lo Zanco Tiny T2.

Controtendenza dal momento che il mercato, come del resto vediamo, ha come colonna portante modelli con dei display sempre più grandi e con un maggior numero di funzioni.

In questo caso invece la casa produttrice con sede a Shenzhen ha deciso di proporre una soluzione minimal, in tutti i sensi, con delle dimensioni paragonabili a quelle di una moneta.

Ecco le caratteristiche del mini smartphone

Zanco Tiny 2 misura 61 x 30 x 16,5 millimetri e pesa 31 grammi soltanto.

Il piccolo cellulare avrà in dotazione di un display da un pollice, Ram da 128Mb, una memoria interna espandibile tramite MicroSD fino a 32Gb e una batteria da 500mAh, che è in grado di offrire un’autonomia pari a circa 20 giorni.

Il cellulare che sembra quasi un giocattolo per bambini, offre addirittura una connettività bluetooth 3.0, radio FM e un jack cuffie da 3,5mm insieme alla possibilità di giocare titoli storici come Tetris e Snake, con ciliegina sulla torta il poter inviare un MMS.

Dedicato alla quella piccola fascia di utenza rimasta legata al mondo pre-smartphone, il piccolo cellulare unisce in se tutto ciò che è essenziale, non richiedendo un budget da top di gamma, infatti, per portarlo a casa basteranno circa 53 euro.

Una trovata senza dubbio stravagante, ma che sicuramente troverà entusiasmo tra gli utenti che cercano semplicità ed essenzialità o che magari, non si trovano in grado di gestire smartphone troppo avanzati con troppe funzionalità, come ad esempio la fascia di utenza molto anziana.