Promozione Passa a Wind: minuti ed SMS illimitati e 100GB in 4.5G

La promozione Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay è ancora online in versione Limited Edition e può essere attivata da tutti i clienti di età compresa tra i 18 e i 30 anni, senza andare incontro ad alcun costo di attivazione. I nuovi e già clienti possono richiedere la tariffa online o recandosi in uno dei punti vendita del gestore per ricevere ogni mese:

I clienti under 30 che richiedono la promozione Passa a Wind All Inclusive Young Easy Pay vanno incontro ad un costo mensile di soli 11,99 euro da sostenere necessariamente tramite carta di credito, carta conto o conto corrente. La tariffa non prevede costi di attivazione, dunque i nuovi clienti devono saltare soltanto la spesa relativa alla nuova SIM e al primo rinnovo anticipato della tariffa; i già clienti che desiderano effettuare il cambio offerta, invece, vanno incontro ad un costo iniziale pari a 19,99 euro.

L’attivazione può avvenire presso i punti vendita del gestore ma scaricando il coupon presente sul sito ufficiale del gestore si ha la possibilità di ottenerla gratuitamente a prescindere dalla decisione di attivare una nuova linea; o effettuare il trasferimento del numero dal precedente operatore. Si ricorda che modificando la modalità di pagamento prevista le soglie di SMS e Giga di traffico dati subiranno delle modifiche e, in tal caso, sarà possibile ricevere mensilmente: minuti illimitati, 200 SMS e 50 GB di traffico dati.