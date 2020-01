La passa a Vodafone atta a sfidare direttamente gli operatori virtuali e Iliad è sicuramente la Special Unlimited, una splendida soluzione che promette all’utente la possibilità di richiedere addirittura 50 giga di traffico dati, ad uno dei prezzi più bassi mai visti prima d’ora.

La promozione in oggetto non è però disponibile per ognuno di noi, è bene ricordare infatti che l’accesso risulta essere limitato a coloro che si ritrovano in condizione d’uscita da Iliad o da un operatore virtuale, con richiesta di portabilità obbligatoria del numero originario. Il costo iniziale da sostenere per l’attivazione corrisponde a 10 euro per acquistare la nuova SIM ricaricabile, nonché 12 euro per l’offerta in sé; al totale di 22 euro andranno aggiunti altri 7 euro per coprire almeno la prima mensilità.

I rinnovi successivi sono sempre ogni 31 giorni e prevedono l’addebito del canone direttamente sul credito residuo della SIM acquistata; a differenza delle offerte di 3 Italia o di Wind, in questo caso non è previsto un vincolo contrattuale di durata, ciò sta a significare che si potrà richiedere la portabilità in un qualsiasi momento, senza temere di incorrere nel pagamento di penali di alcun tipo.

Passa a Vodafone: la Special Unlimited

La Special Unlimited resta comunque la migliore passa a Vodafone del periodo, in primis per integrare al proprio interno un bundle davvero invidiabile: 50 giga di internet alla velocità del 4.5G, minuti e SMS illimitati da poter utilizzare a piacimento sul territorio nazionale.

L’attivazione è limitata esclusivamente ai punti vendita fisici, non sarà possibile richiederla direttamente sul sito ufficiale dell’operatore telefonico.