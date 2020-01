Lucifer 5: cosa aspettarci dai nuovi episodi in onda su Netflix

Lucifer: indiscrezioni sulla quinta stagione

Dalle indiscrezioni sappiamo che, nella quinta stagione, ci sarà il classico episodio Musical e che la storia potrebbe non essere ambientata più sulla Terra, ma addirittura nel Regno degli Inferi. Di fatto anche lo stesso Ellis, ha salutato l’inizio delle riprese con una frase tipica del suo personaggio, che però non è passata inosservata agli occhi dei fan: “See you in Hell!”, che tradotto significa “Ci vediamo all’Inferno!”.

Grandi aspettative però ripongono i fan per il personaggio di Lucifer Morningstar. Sebbene la serie volga al termine, il personaggio del Diavolo potrebbe ritornare in una delle tante serie della CW dell’Arrowverse. Per chi non lo sapesse, durante il crossover annuale degli show CW, c’è stato un piccolo cameo di Ellis, proprio nel ruolo di Lucifer. I fan hanno iniziato a speculare ipotesi e teorie: che sia un modo per gettare basi dell’introduzione dello stesso diavolo, magari al fianco delle “Legends of Tomorrow”, considerato il suo legame con John Constatine? Lo scopriremo nei prossimi mesi, intanto restate connessi con noi per conoscere altre news e novità.