L’azienda cinese Lenovo non commercializza smartphone per il mercato indiano, ma presenta dei prodotti tecnologici di vario genere. Tra questi dispositivi, Lenovo ha deciso di puntare molto sui tablet in questo mercato. In particolare, l’ultimo arrivato in India è il nuovo tablet entry-level Lenovo M10 FHD REL.

Lenovo M10 FHD REL ufficiale in India: ecco le caratteristiche tecniche

Il nuovo tablet dell’azienda cinese appartiene alla fascia medio-bassa del mercato e presenta un design piuttosto classico con delle cornici attorno al display abbastanza presenti. Il display, nello specifico, è un pannello IPS LCD con una diagonale pari a 10.1 pollici e con una risoluzione pari a 1920 x 1200 pixel (FullHD).

Lato connettività, questo nuovo tablet a marchio Lenovo dispone del Bluetooth in versione 4.2, il jack audio da 3.5 mm per le cuffie, il Wi-Fi dual band e dispone inoltre di due speaker audio con supporto a Dolby Atmos. Tuttavia, non è possibile connettersi a internet con il tablet tramite scheda sim. La batteria del dispositivo è da 7000 mAh ed è possibile ricaricarla tramite porta micro USB.

Lato prestazioni, a dare vita al tablet troviamo un processore di casa Qualcomm. Nello specifico, si tratta del SoC Snapdragon 450, il quale viene a sua volta supportato da tagli di memoria pari a 3 GB di RAM e 32 GB di storage interno. Posteriormente, poi, troviamo una fotocamera da 8 megapixel, mentre sul fronte abbiamo una selfie camera da 5 megapixel. La versione del software installato a bordo, infine, è ancora Android 9 Pie.

Vi ricordiamo che il nuovo tablet Lenovo M10 FHD REL è già disponibile all’acquisto per il mercato indiano presso lo store online Flipkart ad un prezzo di circa 177€ al cambio attuale. Almeno per il momento, l’azienda cinese non si è espressa riguardo al suo possibile arrivo anche presso altri mercati. Staremo a vedere se arriveranno delle informazioni ufficiali in merito.