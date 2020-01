La casa di carta è una serie televisiva spagnola che ha riscosso un successo incredibile a livello mondiale per via della sua incredibile trama, intrecci e personaggi.

La serie tv è disponibile in qualità HD su Netflix e prossimamente gli utenti con un abbonamento della piattaforma possono prendere visione della tanto attesa quarta stagione.

A tal proposito, i fan della serie televisiva spagnola hanno tanti dubbi per via del finale della terza stagione. Difatti, in rete ci sono tante supposizioni e speranze riguardo ad un personaggio molto amato della serie: Nairobi.

Prima di scoprire le supposizioni dei fan, eccovi svelati alcune anticipazioni riguardo la quarta stagione.

La casa di carta 4: trailer e anticipazioni

In rete non si fa altro che parlare di quello che potrebbe accadere in questa ultima stagione della nota serie televisiva spagnola La Casa de Papel. Tutti i fan potranno vedere l’intera nuova stagione in esclusiva e soprattutto in anteprima assoluta su Netflix, la famosa piattaforma di streaming online.

Salvo eventuali cambiamenti, la messa in onda è prevista per il prossimo tre Aprile di quest’anno. Secondo quanto emerso da commenti ufficiali i fan devono prepararsi a dei incredibili colpi di scena, soprattutto per quanto riguardo un personaggio in particolare.

Il trailer non fa capire granché, ma secondo le supposizioni che girano in rete potrebbe esserci un ritorno di Nairobi. Alba Flores (colei che interpreta questo personaggio), infatti, ha preannunciato un probabile colpo di scena per quanto riguarda il suo personaggio e la scena nella stagione precedente della sua morte.