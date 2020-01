Huawei a S.Valentino: promo su FreeBuds 3, Watch GT e Huawei Video

San Valentino è alle porte. Siete alla ricerca di un regalo per la vostra lei o per il vostro lui, ma volete evitare di cadere nei soliti cliché? Servono idee uniche e originali per la propria dolce metà e, anche in questa occasione, Huawei può essere la vostra arma segreta, con le imperdibili offerte dedicate a tutti gli innamorati.

HUAWEI FreeBuds 3, HUAWEI Watch GT 2 e HUAWEI Video: saranno loro i protagonisti di questo San Valentino 2020. Dal 24 gennaio al 16 febbraio infatti, Huawei propone vantaggiose promozioni per ogni prodotto e servizio acquistato nei punti vendita aderenti all’iniziativa, nell’Experience Store di Milano e online.

Huawei: i migliori accessori dell’ecosistema per un San Valentino senza precedenti

HUAWEI FreeBuds 3, i primi auricolari true wireless stereo open-fit con cancellazione attiva del rumore avanzata, si tingono di rosso per questa speciale occasione e saranno disponibili al prezzo consigliato di 159€ (e non 179€). Se oltre al vostro partner volete pensare anche a voi e regalarvi HUAWEI FreeBuds 3, il secondo paio è acquistabile al prezzo vantaggioso di 99,90€. HUAWEI FreeBuds 3 sono disponibili anche nella colorazione Ceramic White e Carbon Black, e garantiscono un’esperienza d’ascolto immersiva e chiamate audio di qualità, in qualsiasi ambiente.

Per questo San Valentino, Huawei ha pensato anche agli amanti dello sport, con la promozione dedicata a HUAWEI Watch GT 2 46 MM Matte Black e Titanium Gray, lo smartwatch che garantisce una durata della batteria fino a 2 settimane, ora disponibile con 30€ di sconto. Inoltre, tutti coloro che acquisteranno HUAWEI Watch GT 2 46mm e Watch GT 2 42mm, aggiungendo solo 1€ in più, riceveranno anche HUAWEI Band 2 Pro. Pensato sia per lui nella variante da 46MM che per lei nella variante da 42MM, HUAWEI Watch GT 2 è un vero personal trainer, perfetto per attività indoor e all’aperto. Monitora 15 diverse modalità di allenamento tenendo traccia dell’attività in tempo reale, grazie a sistemi di posizionamento precisi e di monitoraggio costante del battito cardiaco.

Per tutti gli innamorati che, ad una cena fuori al ristorante, preferiranno una serata a due sul divano di casa, Huawei propone, a partire dal 6 febbraio, una speciale promozione legata a HUAWEI Video. Coloro che noleggeranno un film sulla piattaforma streaming proprietaria di Huawei, che offre un’amplia selezione di contenuti, tra cui i film d’amore che hanno fatto la storia del cinema (come Her, Love Secrets o Jules and Jim), riceveranno in omaggio un secondo contenuto, da fruire sempre comodamente dal divano di casa oppure on the go. Buon San Valentino a tutti voi!