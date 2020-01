Le news corrono velocissime oggigiorno nell’era di Internet. Gli utenti vogliono essere sempre aggiornati sulle notizie e sulle novità che accorrono nel loro Paese o negli ambiti di interesse. Le testate di informazione e giornalistiche stanno cedendo il posto a quelle digitali, o si stanno digitalizzando anch’esse. Si sente sempre più di giornali che chiudono l’edizione cartacea in virtù di quella digitale. Google viene incontro a tutti allora, proponendo due servizi che sono in grado di render giustizia alle aziende così come agli utenti “affamati” di informazione. Stiamo parlando di News e Trends. Ma come funzionano?

Google News per l’informazione quotidiana e Trends per la ricerca mediante key-words