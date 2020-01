Anche per le banche italiane è tempo di classifiche perché, se diamo un rating a smartphone e automobili, sapere dove mettere al sicuro i nostri risparmi è uno delle priorità del nostro tempo digitale. Per capire quali sono le banche più affidabili in Italia ci affidiamo ovviamente agli stress test diramati dalla BCE e dalla EBA (European Bank Authority), le quali periodicamente diffondo i risultati che contano su istituti come Fineco e Unicredit ma anche su quelli meno conosciuti.

Più che le grandi aziende o i manager, sono proprio i piccoli risparmiatori ad essere interessati da queste classifiche, e d’altronde come dar loro torto. In un mondo dove avere un lavoro stabile e una casa senza mutuo è un già un lusso, se riusciamo a risparmiare senza la paura un giorno il nostro denaro sparisca per colpe altrui è meglio.

Fineco, SanPaolo e Unicredit sono le migliori per aprire un conto

Gli stress test menzionati sono solo dei conteggi teorici effettuati in base ai bilanci pubblicati dalle banche nel 2017. Per capire quindi come si comportano Fineco, SanPaolo e Unicredit si è provato a capire che tenuta avrebbero in condizioni normali e in caso di grave crisi economica in Italia nel 2020.

Per facilitare un calcolo altrimenti impegnativo da spiegare viene impiegato l’indice CET 1 RATIO: un valore percentuale che quando è alto indica che la banca è in buona salute. Al contrario una banca è in difficoltà quando il CET 1 Ratio inizia ad essere intorno al 10%. Vediamo dunque insieme l’elenco aggiornato ai dati del 2017, partendo dal podio: