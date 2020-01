Il volantino Euronics recentemente attivato presso i negozi del socio Nova nasconde al proprio interno un insieme di prezzi bassi e di sconti assolutamente da non perdere, atti proprio ad invogliare il consumatore di abbandonare le rivali di riferimento.

Alla base della campagna promozionale trovano posto prima di tutto i cosiddetti sconti fissi, coloro che si recheranno in negozio potranno usufruire di riduzioni prestabilite in relazione alla categoria merceologica di appartenenza, indipendentemente dal modello scelto. Nello specifico parliamo del: 15% per chi acquisterà un modello di smartphone, 20% per quanto riguarda il mondo dell’informatica, dei videogiochi e dei televisori, 50% per tutti i modelli afferenti all’Home Music e 30% su grandi/piccoli elettrodomestici.

Volantino Euronics: tutte le occasioni che vi faranno risparmiare

Le occasioni per risparmiare ci sono e sono davvero molto interessanti, parlando di smartphone consigliamo di puntare verso Xiaomi Redmi Note 8 Pro (disponibile a 269 euro) o gli ancora più economici Xiaomi Redmi Note 7 e Huawei P Smart+ 2019. Volendo invece crescere nella qualità generale, ecco allora che si potrebbe decidere di avvicinarsi allo Huawei P30 Pro, distribuito in questo periodo alla cifra di 699 euro.

Gli accessori sono un altro elemento fondamentale, non dimenticate nemmeno dell’accoppiata Huawei Freebuds 3 disponibile a 159 euro o del nuovissimo smartwatch Huawei Watch GT 2 acquistabile a 199 euro. Tutti gli altri sconti sono reperibili direttamente nelle pagine che potete trovare inserite qui sotto nel dettaglio come galleria fotografica.