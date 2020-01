Una recente offerta di 3 italia prevede la possibilità di richiedere ben 50 giga di traffico dati ad un prezzo effettivamente molto basso, a conti fatti l’utente si ritrova tra le mani un buonissimo bundle, raggiungibile con una spesa di soli 6,99 euro al mese.

La promozione in oggetto prende il nome di Play 50 Unlimited, al suo interno possiamo trovare appunto minuti illimitati e 50 giga di traffico dati al mese alla massima velocità possibile. L’attivazione, essendo distribuita come operator attack, risulta essere disponibile in via esclusiva agli utenti che si ritrovano in possesso di una SIM ricaricabile di un operatore virtuale o di Iliad (esclusa LycaMobile), con portabilità obbligatoria del numero originario.

3 Italia: la migliore offerta per rapporto qualità/prezzo

Il contributo di attivazione non è particolarmente elevato, in quanto il costo iniziale risulta essere completamente azzerato, ma sarà necessario pagare solamente 10 euro per l’acquisto della nuova SIM ricaricabile. La navigazione avviene tramite rete telefonica proprietaria di 3 Italia, gratuitamente alla velocità del 3G; nel caso in cui l’utente voglia sfondare il muro del 4G, salvo promozioni locali, allora dovrà pagare 1 euro in più al mese.

Non sono previsti vincoli contrattuali di alcun tipo, in altre parole non viene posta una limitazione alla portabilità, sarà possibile richiederla in un qualsiasi momento senza incappare nel pagamento di penali o altro tipo di limitazioni. La richiesta di attivazione per la promozione di 3 Italia può essere presentata solamente nei negozi, il pagamento del canone dovrà sempre avvenire tramite credito residuo, al giorno d’oggi non esiste la possibilità di pagare tramite il conto corrente.