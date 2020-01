Il volantino Esselunga attualmente attivo nel periodo corrente nasconde al proprio interno un’offerta tech da tenere assolutamente sotto controllo, gli utenti hanno la possibilità di acquistare un nuovo prodotto e spendere solamente 19 euro.

Sia chiaro, non stiamo parlando di uno smartphone o di un dispositivo apparentemente di fascia alta, ma più che altro di un paio di cuffiette true wireless in grado comunque di garantire prestazioni di buon livello al giusto prezzo di vendita. L’acquisto, lo ricordiamo, dovrà necessariamente essere completato in negozio e non sul sito ufficiale dell’azienda.

Volantino Esselunga: ottimo prezzo per le Xiaomi Redmi Airdots

Il volantino Esselunga focalizza tutta la propria attenzione sulle Xiaomi Redmi Airdots, un paio di cuffiette dalle prestazioni molto elevate, attualmente in commercio alla modica cifra di soli 19 euro.

La qualità non è ai livelli delle Apple Airpods, ma se sapete adattarvi, allora sappiate che con una spesa veramente ridotta potrete portare a casa un buonissimo prodotto. Sono commercializzate con un dock di ricarica da 3000mAh, in grado di ricaricare completamente le cuffie in sole 2 ore, nonché di permetterne un utilizzo continuativo di oltre 12 ore. La connessione allo smartphone avverrà tramite connettività bluetooth, mentre sarà anche possibile rispondere alle chiamate sfruttando il microfono integrato.

La commercializzazione è in versione no brand con garanzia legale della durata di 24 mesi, per qualsiasi difetto di fabbrica o malfunzionamento, l’utente potrà recarsi nel punto vendita per richiedere la riparazione o la sostituzione gratuita.