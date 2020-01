Vodafone: spettacolare offerta a basso prezzo per battere Iliad

La spettacolare offerta pensata da Vodafone per battere una volta per tutte Iliad prende il nome di Special Unlimited, al proprio interno nasconde un insieme di contenuti ad uno dei prezzi più bassi effettivamente mai visti prima, anche se porta con sé limitazioni da tenere assolutamente in considerazione.

Partiamo dal principio, l’attivazione della suddetta promozione non è alla portata di ogni singolo consumatore, ma risulta essere disponibile solo ed esclusivamente per coloro che si ritrovano in una condizione d’uscita da Iliad o da un operatore telefonico virtuale (no LycaMobile, Kena Mobile o ho.Mobile). Il costo iniziale da sostenere equivale nello specifico a 12 euro per la promozione in sé, con 10 euro per l’acquisto della SIM ricaricabile; a questi andranno ad aggiungersi anche altri 7 euro per coprire almeno la prima mensilità.

Passa a Vodafone: ecco l’offerta che tutti stavamo aspettando

Al netto di quanto scritto, la passa a Vodafone in oggetto resta essere sicuramente un must have per la maggior parte di noi, poiché presenta al proprio interno un insieme di contenuti davvero invidiabili. Nello specifico l’utente potrà mettere le mani su 50 giga di traffico dati alla velocità del 4.5G, passando anche per minuti illimitati da poter utilizzare verso chiunque e SMS senza limiti da inviare ad altrettanti numeri di telefono.

Il prezzo fisso da corrispondere all’azienda corrisponde esattamente a 7 euro al mese a tempo indeterminato, con pagamento previsto tramite credito residuo e non conto corrente bancario (se lo chiedono, ricordate che è facoltativo). Non sono previste limitazioni particolari sulla massima velocità di navigazione, se non i 600Mbps in download.