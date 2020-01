Trony sorprende tutti con un volantino veramente speciale, al suo interno troviamo infatti un regalo molto interessante al quale è possibile accedere, però, solo ed esclusivamente in determinate condizioni. La campagna promozionale risulta essere attiva solamente nei negozi della regione Sardegna, non altrove o sul sito ufficiale.

Coloro che avranno la fortuna di potersi recare personalmente in negozio, infatti, potranno acquistare un elettrodomestico tra quelli contrassegnati (spendendo almeno 349 euro), e poi ricevere in cassa un semplice omaggio. Nello specifico parliamo della combo macchina da caffè Lavazza Jolie con 128 capsule incluse (con valore commerciale complessivo di 128 euro) a titolo completamente gratuito. La consegna avverrà nell’immediato, non verrà spedita a casa o sarà necessario attendere un determinato intervallo di tempo.

Volantino Trony: tutte le offerte passano per Samsung

Tutte le offerte del volantino Trony passano per Samsung, ed in particolare i cashback previsti fino al 27 gennaio. Gli utenti che acquisteranno un Galaxy S10 o un Galaxy Note 10 entro tale data, infatti, potranno ricevere un rimborso speciale, vediamo come.

Prima di tutto è necessario recarsi in negozio e completarne la compravendita ai prezzi aggiornati di 749 e 979 euro; fatto questo, sarà necessario collegarsi al sito Samsung Members entro il 14 febbraio 2020 per la registrazione del prodotto acquistato. In automatico il sistema provvederà ad inviare un rimborso sul conto corrente collegato, pari a 150 euro per l’S10 o 200 euro per il Note 10.

