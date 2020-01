Il settore della tv a pagamento in Italia negli ultimi due anni è stato praticamente monopolizzato da Sky. La pay tv ha sfruttato al meglio la ritirata di Mediaset Premium per ampliare ancor di più il suo bacino di pubblico. Nel corso di questi mesi per i clienti sono aumentate le esclusive in campo sportivo e calcistico. Allo stesso tempo però gli abbonati hanno ricevuto ulteriori servizi aggiuntivi.

Sky, per tutti gli abbonati ci sono due servizi esclusivi

Il team commerciale di Sky si focalizza principalmente sul lancio di nuove promozioni. Al tempo stesso, però, la squadra dei tecnici non si dimentica di chi è abbonato da tanti anni. Attraverso l’apposita piattaforma Extra sono disponibili due grandi regali.

Il primo dono ha un sapore tutto tecnologico. Gli abbonati da più di sei anni potranno ricevere l’innovativo decoder Sky Q ad un costo da ribasso. Anziché pagare i classici 99 euro, sarà necessaria una spesa di soli 49 euro. Ricordiamo che Sky Q garantisce la visione in 4K, un maggiore spazio per la registrazione dei programmi ed anche la possibilità di accedere ad una serie di app.

Il secondo regalo è invece dedicato agli appassionati di calcio e sport. Sky offre una visione completa della Serie A a tutti i suoi abbonati grazie al ticket DAZN. Chi è abbonato da più di tre anni ed ha sia il pacchetto Sport che il pacchetto Calcio potrà attivare un profilo DAZN completamente a costo zero per accedere al canale satellitare DAZN1 ed alla relativa app.